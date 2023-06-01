ОЗУ тестировалась с процессором Intel Core i9-13900K и материнской платой ASUS ROG Z790 Apex.

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Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания G.Skill продемонстрировала в рамках мероприятия Computex 2023 сверхскоростной комплект памяти DDR5-8800. Он включает в себя два модуля по 24 гигабайта каждый, что же касается таймингов – производитель заявляет о значениях CL40-52-52-140. Тестировался новенький набор с процессором Intel Core i9-13900K и материнской платой ASUS ROG Z790 Apex, считающейся одним из лучших вариантов для разгона ОЗУ.

Анонсировала G.Skill и комплект DDR5-8000 CL40-48-48-128, также состоящий из пары двадцатичетырехгигабайтных планок. Оформлены они достаточно нестандартно – радиаторы золотистого и серебристого цветов с RGB-подсветкой привлекают внимание. При этом стоит отметить, что решениями для геймеров и энтузиастов список новинок не ограничивается – была представлена и память R-DIMM DDR5-6000 с таймингами CL 30-39-39-96, ориентированная на совместное использование с CPU Intel Xeon.

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Как отмечают эксперты, производители ОЗУ наконец-то перешагнули знаковую отметку DDR5-8400, о которой их представители говорили еще в 2020 году. Несмотря на то, что подобный экстремальный разгон памяти вряд ли даст значительную прибавку FPS в играх, он может быть полезен в некоторых рабочих задачах. Наверняка заинтересуют новые комплекты и оверклокеров, стремящихся достичь рекордной частоты ОЗУ без потери стабильности работы системы.