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Как сообщают российские СМИ, биометрический паспорт РФ сроком действия 10 лет снова можно заказать через «Госуслуги» – ранее такая возможность была временно недоступна по причине нехватки необходимых чипов, и граждане могли получить только загранпаспорт старого образца. Сейчас заказать загранпаспорт нового образца можно как при помощи «Госуслуг», так и в территориальном органе МВД или ближайшем МФЦ. Размер госпошлины при этом остался прежним – 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей до 14 лет.
Прием заявлений был временно остановлен в начале февраля текущего года – сообщалось, что в ближайшем будущем выпуск чипов для биометрических загранпаспортов будет налажен на предприятии «Микрон». Там же будут выпускаться и чипы для российских SIM-карт, хотя полностью удовлетворить спрос отрасли, и даже операторов «большой четверки» в 2023-2024 годах завод, по мнению экспертов, не сможет. Часть полупроводниковой продукции для SIM-карт по-прежнему пока придется закупать из-за рубежа, тем не менее, дальнейшее наращивание мощностей по производству чипов в России в перспективе позволит перейти на отечественную криптографию.