Они предназначены для будущих флагманских графических ускорителей

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В рамках мероприятия Computex 2023 компания MSI продемонстрировала сразу несколько систем охлаждения для графических ускорителей, а также входящих в их состав решений – речь идет, например, о радиаторе с биметаллическими ребрами, испарительной камере и интегрированной СЖО. Подробной информации о габаритах подобных систем охлаждения пока нет, но, по предположения журналистов, видеокарты с ними будут занимать 3.5-4.2 слота расширения.

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Согласно заявлениям представителей MSI, показанные разработки предназначены для графических ускорителей следующих поколений – это означает, что новых версий, например, RTX 4090, оснащенных ими, на рынке не появится, зато они могут быть задействованы в случае условной RTX 5090. С учетом того, что базовое тепловыделение RTX 4090 составляет 450 Вт, а некоторые модификации предусматривают увеличение лимита до 600 Вт, нет никаких сомнений, что новые технические решения для эффективного отвода тепла и усовершенствованные системы охлаждения будут востребованы. Судя по всему, флагманские видеокарты новых поколений будут еще более монструозными, чем нашумевшая в свое время «четыре тысячи девяностая».