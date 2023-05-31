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Хорошо знакомая геймерам и компьютерным энтузиастам австрийская компания Noctua, специализирующаяся на системах охлаждения, презентовала в рамках выставки Computex обновленную версию своего флагманского суперкулера NH-D15. Среди нововведений следует отметить уменьшенное с 1.9 мм до 1.6 мм расстояние между ребрами радиатора, а также увеличенное с 6 до 8 штук число теплотрубок. Модель имеет асимметричную конструкцию, что же касается вентиляторов – легендарный двухбашенный кулер второго поколения будет комплектоваться двумя 140-миллиметровыми «вертушками».
По предварительным данным, модель будет поддерживать сокеты Intel LGA 1700 и AMD AM5, а также некоторые другие, а в ее комплектацию войдут фирменная термопаста Noctua NT-H2, отвертка NM-SD1 Torx T20 и трафарет для удобного и безопасного нанесения термоинтерфейса. Компания намерена выпустить рассматриваемую систему охлаждения ближе к середине 2024 года, если не случится каких-либо дополнительных задержек. Стоит напомнить, что Noctua планировала вывести на рынок более производительный кулер, чем NH-D15, еще около двух лет назад, но неоднократно переносила сроки релиза.