Это в полтора с лишним раза больше, чем в 2022 году

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Как считают эксперты аналитической компании TrendForce, продажи складных смартфонов в 2023 году почти достигнут знаковой отметки в 20 миллионов экземпляров – скорее всего, немного до нее не дотянув. Это на 55% больше, чем в 2022 году, хотя «книжки» и «раскладушки» по-прежнему останутся премиальными и достаточно экзотическими устройствами, не ориентированными на массовую аудиторию. При этом рынок смартфонов в целом, вероятно, не достигнет 1.2 миллиарда штук, как прогнозировалось ранее.

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Главным препятствием для увеличения продаж мобильных устройств со складным экраном является их высокая стоимость. Впрочем, с появлением в данном сегменте рынка новых компаний и с удешевлением компонентов девайсов, таких, как OLED-дисплеи и шарниры для них, будет происходить постепенное снижение цен, хотя ожидать в ближайший год появления доступных по цене или даже относящихся к среднему ценовому сегменту складных смартфонов не следует – они останутся во флагманском и субфлагманском. Лидерство на рынке в ближайший год сохранит южнокорейская компания Samsung, хотя как минимум некоторые из китайских брендов (Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi и Honor), несомненно, увеличат свои доли.