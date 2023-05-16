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Северокорейские хакеры за пять лет похитили 2 300 000 000 долларов в различных криптовалютах
Больше всего - у предпринимателей из Японии
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Как сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на информацию, полученную от компании Elliptic, специализирующейся на анализе криптовалютной отрасли, связанные с Северной Кореей хакеры за последние 5 лет похитили не менее 2.3 миллиарда долларов США в различных коинах и токенах, причем больше всего (около 720 миллионов) – у предпринимателей из Японии. Признают проблему и на высшем политическом уровне – по оценке экспертной группы Совбеза ООН, в 2022 году северокорейские хакеры похитили в криптовалюте от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов.

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Согласно данным журналистов, хакеры не только занимаются прямыми взломами, но и используют специализированное ПО для вымогательства, часто атакуя средний и крупный бизнес. Основными целями злоумышленников в большинстве случаев становятся криптобиржи – с 2018 по 2021 год было взломано не меньше 3 японских площадок. Помимо японского рынка, хакеры активно «работают» на развивающемся вьетнамском, а также на развитом американском. Как подозревают многие эксперты, хакерские группировки Северной Кореи могут быть связаны с правительством, похищенные же средства могут направляться на реализацию ракетной программы страны.

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#криптовалюты #япония #хакеры #северная корея
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