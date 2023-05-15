По словам парламентария, теневой сегмент интернета - «территория вседозволенности и логово киберпреступников»

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Депутат Антон Горелкин, заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы от фракции «Единая Россия», предложил запретить в РФ использование даркнета – по мнению парламентария, он является территорией беззакония и логовом киберпреступников, где нечего искать законопослушным гражданам. Напомнил политик и о том, что один из популярных инструментов для получения доступа к ряду теневых сайтов, TOR Browser, частично финансируется США.

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Многие интернет-пользователи выразили несогласие с мнением депутата – так, тот же TOR Browser может использовать не только киберпреступниками, но и, например, журналистами и активистами, такими, как Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о тотальной слежке за гражданами разных стран, которую проводят американские спецслужбы. Используют TOR и обычные граждане – как для обхода цензуры и блокировок, так и для сохранения собственной анонимности, что может быть весьма важным при пребывании в государстве, в котором за неудачный комментарий в социальной сети или на форуме можно получить реальный тюремный срок. Раскритиковали инициативу парламентария и некоторые эксперты по информационной безопасности – как показывает практика, цензура не решает проблему киберпреступности.