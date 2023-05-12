Заменить в них можно практически любую деталь

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Компания Fairphone, известная своей приверженностью политике максимальной экологичности, модульности и ремонтопригодности своих устройств, презентовала наушники под названием Fairbuds XL – при желании пользователь может заменить в них практически любую деталь. Среди особенностей устройства можно отметить удобный джойстик с четырьмя позициями в качестве главного элемента управления, 40-миллиметровые излучатели и аккумуляторную батарею на 800 мА*ч, рассчитанную примерно на 30 часов активного использования. Также сообщается о поддержке Bluetooth 5.1 с возможностью подключения к двум источникам и активном шумоподавлении. Весит девайс 330 г.

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Предварительная стоимость анонсированной новинки составляет 250 евро, что достаточно дорого – за те же деньги можно приобрести профессиональную дикторскую, подкастерскую или комментаторскую гарнитуру начального уровня или аудиофильские наушники. Тем не менее, у продукции Fairphone имеются свои поклонники, и устройство, вероятно, станет среди них достаточно востребованным. Что же касается массовой аудитории – ее модель Fairbuds XL с высокой долей вероятности не заинтересует, поскольку ее можно считать в первую очередь решением для энтузиастов, придерживающихся определенных принципов или определенных увлечений.