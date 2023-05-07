Некоторым контент-мейкерам, возможно, придется отказаться от узнаваемых ников

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Популярный мессенджер Discord, часто используемый любителями компьютерных игр, а также блогерами, объявил о скором отказе от четырехзначных числовых суффиксов, добавляемых после имен пользователей – согласно новым правилам, все никнеймы (не отображаемые, а используемые для идентификации) должны будут стать уникальными, как в большинстве мессенджеров и соцсетей. Компьюнити в основной массе недовольно грядущим нововведением – как из-за того, что придется отказаться от привычных идентификаторов, так и из-за того, что потеряют актуальность старые ссылки на имена пользователей, размещенные в Интернете за прошедшие годы.

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Еще одна проблема – известные контент-мейкеры с большим количеством подписчиков, многим из которых, вероятно, придется менять свои идентификаторы. Келлин Слоун, директор по коммуникациям с продуктами, рассказал, что такие пользователи «смогут выбирать имена раньше других», но где будет проходить граница между «обычными» и «известными» юзерами? По мнению руководства Discord, смена концепции необходима, потому что до 40% запросов в друзья оказываются некорректными из-за неправильного ввода числовых суффиксов, но, как считает подавляющее число пользователей, резкий переход на новую систему будет гораздо хуже, чем если просто оставить все как есть. Высока ли вероятность, что представители Discord прислушаются к мнению сообщества – в настоящий момент неизвестно.