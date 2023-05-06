Компания «Газпром нефть» сообщила о запуске соответствующего проекта

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Как сообщают СМИ, «Газпром нефть» запустила программу по транспортировке грузов в Арктике беспилотным транспортом – оснащенные специальным оборудованием и ПО КАМАЗы уже приступили к рейсам. Они транспортируют грузы по зимнику длиной почти 150 км – представители компании полагают, что использование подобных транспортных средств позволить увеличить эффективность логистики.

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Одним из ключевых вопросов при применении автомобилей без водителей всегда является вопрос безопасности. В данном случае ее гарантируют как спутниковая система, так и обилие различных датчиков и систем, которыми напичканы грузовики. При помощи специализированного софта, разработанного в России, машины строят карту дорог, отмечают препятствия на расстоянии до нескольких сотен метров, фиксируют различные объекты. Как подчеркивают в компании, ИИ и нейросети используются не только в логистической сфере: они помогают при проектировании и строительстве скважин, контроле безопасности работы оборудования и не только. При этом, как заявил Дмитрий Потапов, глава «Газпромнефть-Снабжения», уже в этом году компания начнет предоставлять услуги перевозок и другим клиентам.