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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, базирующаяся в Китае компания BOE в рамках мероприятия Digital China Construction Summit презентовала образец 110-дюймового 3D-экрана с 8K-разрешением (7680x4320), для использования которого не требуются какие-либо особые очки – дисплей и без них способен демонстрировать трехмерное изображение, если пользователь находится на расстоянии ближе 1.5 метра.
Подробные спецификации дисплея пока не раскрываются, как и его стоимость – она, вероятно, будет заоблачной. Тем не менее, уже известно, что BOE использовала Mini-LED подсветку. Одной из особенностей новинки является возможность переключения между тремя популярными цветовыми диапазонами – DCI-P3, Adobe RGB и sRGB. В каждом случае обеспечивается полное покрытие. Является ли представленный компанией экран лишь прототипом и демонстрацией технологических возможностей, пойдет в серийное производство или будет изготавливаться для отдельных клиентов на заказ – в настоящий момент неизвестно, но, вероятно, фирма раскроет больше информации уже в этом году. В том числе, могут быть опубликованы и полные характеристики изделия.