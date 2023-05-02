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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Популярное приложение для знакомств Tinder уйдет с российского рынка
По предварительным данным, это случится 30 июня
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С 24 февраля 2022 года с российского рынка ушло множество компаний, хотя некоторые предпочли «не сжигать мосты», лишь приостановив свою деятельность или продав активы в стране региональному топ-менеджменту. Как сообщают СМИ, в скором времени к списку ушедших присоединится и Match Group – фирма, владеющая популярным сервисом для знакомств Tinder. По предварительным данным, как приложение, так и онлайн-версия прекратят работать в России до 30 июня текущего года.

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Как считают эксперты, российские пользователи в свете прекращения доступа к Tinder переключат свое внимание на отечественные альтернативы, такие, как Mamba, Teamo и «VK знакомства», аудитория которых в первом квартале уже заметно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также возможно появление и новых стартапов, поскольку уход Tinder освобождает на рынке значительную нишу, чем могут воспользоваться как опытные игроки, так и небольшие команды, если им удастся привлечь достаточные объемы инвестируемых средств. Ранее с российского рынка ушла социальная сеть знакомств Badoo, принадлежащая компании Bumble Inc – это случилось еще в марте прошлого года.

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