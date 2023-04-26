В компании считают такой подход шагом к обеспечению свободы слова и прозрачности

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Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, в социальной сети Twitter скоро появится очередное нововведение – твиты с ограниченной видимостью будут особым образом маркироваться, что позволит исключить практику «теневого бана», которую многие специалисты по информационным технологиям и простые пользователи считают несправедливой и нечестной. Представители компании также называют маркировку твитов «шагом к свободе слова», и действительно, подобный подход явно повышает уровень прозрачности, поскольку видеть ярлыки будут все – как автор сообщения, так и читатели.

По предварительным данным, твиты с ограниченной видимостью не будут появляться в поиске, рекомендациях и лентах, также рядом с ними не будет показываться рекламный контент. Компания подчеркивает, что на первом этапе возможны ошибки – пользователь, считающий, что видимость его твита была ограничена по ошибке, сможет обратиться в поддержку и подать апелляцию, хотя, разумеется, это не гарантирует снятия ярлыка.

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Реакция интернет-сообщества на нововведение оказалась скорее положительной, чем отрицательной – хотя многие пользователи указывают, что механизм ограничения видимости в принципе не должен применяться, другие приводят контраргументы, суть которых сводится к тому, что соцсеть обязана соблюдать законодательные нормы, в первую очередь, американские, но не только, а, например, «язык ненависти» и словесная дискриминация по тем или иным признакам запрещены во многих странах. К тому же, явные ограничения все-таки определенно лучше, чем скрытые.