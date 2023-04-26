Экологи, а также местные жители обеспокоены этим фактом

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Неудачный запуск ракеты SpaceX Starship стал одной из главных «космических» новостей прошедшей недели, хотя непосредственно до космического пространства ракета не долетела – взрыв произошел на высоте около 30 км. Впрочем, стоит учитывать, что это был первый, тестовый запуск Starship в полностью собранном, готовом состоянии – вероятно, специалисты SpaceX учтут допущенные ошибки. Гендиректор компании, знаменитый американский миллиардер Илон Маск оценивал вероятность успешного запуска с выходом на орбиту и приводнением всего в 50%. При этом у SpaceX большие планы на Starship – ракета и корабль в будущем позволят как выводить на орбиту спутники, включая Starlink, так и доставлять людей на Луну и даже на Марс, хотя сейчас разговоры о подобных амбициозных проектах можно счесть несколько преждевременными.

После взрыва ракеты Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило программу испытаний на время расследования произошедшего инцидента, что является стандартной практикой. Несмотря на то, что у регулятора пока нет информации о том, что разлетевшиеся обломки нанесли какой-то вред здоровью людей, многие экологи и местные жители, чьи дома располагаются вблизи Бока-Чика, обеспокоены – как твердые песчано-пепельные частицы, так и обломки затронули куда большую площадь, чем предполагалось изначально.

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В настоящий момент жители Порт-Изабел продолжают сообщать о повреждениях окон и о большом количестве пыли и твердых частиц, появившихся после взрыва SpaceX Starship. Потенциальный вред для окружающей среды только предстоит оценить, также неизвестно, какое влияние окажут пыль и частицы на дыхательную систему человека при попадании в бронхи или легкие. Как сообщает CNBC, для следующего запуска SpaceX потребуется получать у FAA новое разрешение, но оно не будет выдано до окончания расследования и оценки негативных последствий взрыва.