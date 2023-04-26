Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Обломки взорвавшейся ракеты SpaceX Starship разлетелись по большей площади, чем ожидалось
Экологи, а также местные жители обеспокоены этим фактом
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

реклама

Неудачный запуск ракеты SpaceX Starship стал одной из главных «космических» новостей прошедшей недели, хотя непосредственно до космического пространства ракета не долетела – взрыв произошел на высоте около 30 км. Впрочем, стоит учитывать, что это был первый, тестовый запуск Starship в полностью собранном, готовом состоянии – вероятно, специалисты SpaceX учтут допущенные ошибки. Гендиректор компании, знаменитый американский миллиардер Илон Маск оценивал вероятность успешного запуска с выходом на орбиту и приводнением всего в 50%. При этом у SpaceX большие планы на Starship – ракета и корабль в будущем позволят как выводить на орбиту спутники, включая Starlink, так и доставлять людей на Луну и даже на Марс, хотя сейчас разговоры о подобных амбициозных проектах можно счесть несколько преждевременными.

После взрыва ракеты  Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приостановило программу испытаний на время расследования произошедшего инцидента, что является стандартной практикой. Несмотря на то, что у регулятора пока нет информации о том, что разлетевшиеся обломки нанесли какой-то вред здоровью людей, многие экологи и местные жители, чьи дома располагаются вблизи Бока-Чика, обеспокоены – как твердые песчано-пепельные частицы, так и обломки затронули куда большую площадь, чем предполагалось изначально.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В настоящий момент жители Порт-Изабел продолжают сообщать о повреждениях окон и о большом количестве пыли и твердых частиц, появившихся после взрыва SpaceX Starship. Потенциальный вред для окружающей среды только предстоит оценить, также неизвестно, какое влияние окажут пыль и частицы на дыхательную систему человека при попадании в бронхи или легкие. Как сообщает CNBC, для следующего запуска SpaceX потребуется получать у FAA новое разрешение, но оно не будет выдано до окончания расследования и оценки негативных последствий взрыва.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #spacex #starship #ракета #обломки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск пожертвовал Украине 100 миллионов долларов
Tesla пытается лишить владельцев старых электрокаров Model X и Model S вечной бесплатной зарядки
Tesla начнет поставки Cybertruck в третьем квартале 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
42
Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
20
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
16
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
7
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
5
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
2
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
68
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
Турецкая армия получила танк Altay для полевых испытаний, который должен стать новым ОБТ страны
+
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Российская армия нанесла огневое поражение по выдвигавшимся к Бахмуту войсковым резервам ВСУ
4
Физические копии консольной версии Star Wars Jedi Survivor потребуют дополнительного скачивания
+
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
3
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Почему в магазинах РФ стоит воздержаться от покупок видеокарт AMD, и что не так с Radeon RX 7900 ХТХ
6

Популярные статьи

ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
6
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
30
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
6
На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
1
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
1
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
33
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
5
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
18

Сейчас обсуждают

Александр Деревцов
05:53
Поставки танков на Украину не должно быть одномоментно и массово, для России лучше будет частями чтобы не было прорывов на фронте. В этом случае удобнее перемалывать.
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
John Pin
05:53
Жесть ну ты выяснятель.
На "Мотолыгу" установили направляющие для реактивных снарядов, превратив её в версию мини-Града
Дмитрий Зяблов
05:52
Да похер, прилетит-приплывёт по острову. Посейдоны.
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
Эдуард Кузнецов
05:52
Если уж по русски название писать, то получится жопныйус)
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
FelsheR-BAN100807
05:51
В России обычно кладут член, а на украине взгляд!)))) Тут русских - ты, да я, да Шишенбек.))) А эти цыпы ничего не умеют, ибо недоучки! Издержки образования.
Bloomberg: Украина положила взгляд на артиллерийский арсенал Южной Кореи
Alexbatz
05:44
И зачем, чтобы подставить армян?
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
Cocoa
05:44
Раз пошли обзывки типа "клоун", - то это самопризнание что нет аргументов. Дискуссия проиграна. Точка.
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
Cocoa
05:40
Просто лузеры завидуют и ненавидят тех кто добивается успеха.
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
FelsheR-BAN100807
05:39
Больше сельхоз продукция "кормилицы европпы" этой самой европпе не нужна, самим надо выживать. Сразу 2х зайцев прагматично убивают. И России больше урона, и украина перестала быть могущественной аграр...
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
Эдуард Кузнецов
05:38
Не ладится что то с чепплитками
Процессоры Intel Meteor Lake для настольных ПК будут представлены только моделями Core i3 и Core i5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем