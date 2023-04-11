Предложение депутата Горелкина и Екатерины Мизулиной не было поддержано ведомством

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Как сообщают «РИА Новости» и другие СМИ, Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки в России социальной сети Twitter – таким образом, предложение депутата Госдумы Антона Горелкина и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной пока не было поддержано ведомством. По мнению представителей РКН, на площадке продолжается «распространение деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Также Twitter по-прежнему не удалил по требованию ведомства более 1300 материалов.

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Судя по позиции Роскомнадзора, предположение некоторых экспертов, что Twitter могут вскоре разблокировать, является несколько преждевременным. Да, новый владелец платформы, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, известен как поборник абсолютной свободы слова – он вернул российским государственным органам доступ к соцсети, что господин Горелкин и мог воспринять как положительный сигнал и проявление нейтральной позиции. Тем не менее, крайне маловероятно, что под руководством Маска Twitter будет удалять какие-либо политически окрашенные посты по требованию Роскомнадзора или иных ведомств – Илон не приемлет цензуры и уже представил на суд общественности множество документов, обличающих прошлое руководство компании и доказывающих ее тесное сотрудничество с американскими властями и спецслужбами.