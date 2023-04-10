Такое предложение внес замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

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Как сообщает «Бизнес Газета», замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес предложение по разблокировке в России западной соцсети Twitter. По мнению парламентария, раз площадка теперь придерживается нейтралитета и вернула доступ к аккаунтам отечественных ведомств, с ней можно возобновить работу – это поможет донести позицию государства до части западной аудитории.

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Поддержала предложение депутата и глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина, добавив, что планирует завести в Twitter учетную запись, поскольку политика соцсети после приобретения ее Илоном Маском изменилась. Сам Маск последовательно выступает за свободу слова – так, он, например, отказался удалять твит зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что «Украина никому не нужна на планете», несмотря на многочисленные жалобы. «Пусть люди принимают решения сами» – резюмировал Маск, добавив при этом, что президент России Владимир Путин «отнюдь не является его другом». Как считают эксперты, вероятность разблокировки Twitter значительно возросла, раз об этом заговорили в Госдуме и в профильных ведомствах.