Его сместил в рейтинге другой, менее медийно известный миллиардер

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Знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Недавно купившего соцсеть Twitter гендиректора компаний Tesla и SpaceX сместил с пьедестала другой бизнесмен, несколько менее медийный – Бернар Арно, владелец Louis Vuitton и группы LVMH. Состояние Арно составляет примерно 211 миллиардов американских долларов, состояние же Маска – 180 миллиардов. Замыкает тройку основатель Amazon Джефф Безос со 114 миллиардами.

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Стоит отметить, что многие эксперты по-прежнему считают Илона самым перспективным предпринимателем человечества, который в будещем может стать первым триллионером. И даже если не станет – проекты Маска, как правило, амбициозны и высокотехнологичны. Его компании не всегда выдерживают заданные сроки, но обещания миллиардера, как правило, выполняются, пусть и с некоторыми задержками – здесь можно вспомнить как многоразовые ракеты, так и условно-самоуправляемые автомобили. При этом эксцентричность и «мемность» Илона отнюдь ему не мешают, а, напротив, привлекают к его персоне и проектам дополнительное внимание, хотя иногда и втравливают его в неприятности.