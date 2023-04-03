Адвокаты миллиардера подали прошение в федеральный суд Манхэттена

реклама

Как сообщает Reuters, группа адвокатов, действующая от имени эксцентричного предпринимателя и миллиардера Илона Маска, по частоте упоминаний в СМИ сравнимого с президентами многих стран, подала прошение в федеральный суд Манхэттена с просьбой отклонить иск на 258 миллиардов американских долларов, связанный с твитами бизнесмена про криптовалюту Dogecoin. Юристы назвали иск «причудливой выдумкой», а твиты Маска, из-за которых разгорелся спор – «безобидными». Дополнительно в заявлении адвокатов указано, что формулировки Илона в твитах являются слишком расплывчатыми и общими, а потому рассматриваемые посты не могут квалифицироваться как мошеннические или злонамеренно вводящие в заблуждение.

рекомендации 4090 MSI за 150 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению защитников Маска, в том, чтобы создать твит со словами поддержки в адрес криптовалюты или с посвященными ей забавными изображениями, нет ничего противозаконного. Здесь стоит напомнить, что по мнению инвесторов, Илон якобы намеренно «раздувал» курс Dogecoin, используя свою колоссальную известность, после чего так же намеренно способствовал его обрушению. Как полагают истцы, принадлежащие миллиардеру компании незаконно обогатились за счет других инвесторов