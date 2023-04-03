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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Илон Маск хочет добиться прекращения дела о мошенничестве с криптовалютой Dogecoin
Адвокаты миллиардера подали прошение в федеральный суд Манхэттена
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Как сообщает Reuters, группа адвокатов, действующая от имени эксцентричного предпринимателя и миллиардера Илона Маска, по частоте упоминаний в СМИ сравнимого с президентами многих стран, подала прошение в федеральный суд Манхэттена с просьбой отклонить иск на 258 миллиардов американских долларов, связанный с твитами бизнесмена про криптовалюту Dogecoin. Юристы назвали иск «причудливой выдумкой», а твиты Маска, из-за которых разгорелся спор – «безобидными». Дополнительно в заявлении адвокатов указано, что формулировки Илона в твитах являются слишком расплывчатыми и общими, а потому рассматриваемые посты не могут квалифицироваться как мошеннические или злонамеренно вводящие в заблуждение.

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По мнению защитников Маска, в том, чтобы создать твит со словами поддержки в адрес криптовалюты или с посвященными ей забавными изображениями, нет ничего противозаконного. Здесь стоит напомнить, что по мнению инвесторов, Илон якобы намеренно «раздувал» курс Dogecoin, используя свою колоссальную известность, после чего так же намеренно способствовал его обрушению. Как полагают истцы, принадлежащие миллиардеру компании незаконно обогатились за счет других инвесторов

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#илон маск #криптовалюта #суд #dogecoin
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