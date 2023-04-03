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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ChatGPT помог гражданке Великобритании добиться отмены штрафа за парковку
Нейросеть успешно справилась с написанием нужного текста
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Как сообщают британские СМИ, студентка из Йорка Милли Хоултон получила штраф в размере 60 фунтов якобы за неправильную парковку, после чего Хоултон удалось оспорить его, используя часто мелькающий в последнее время в новостях чат-бот на основе нейросетей ChatGPT. Штраф был ошибочным, поскольку Милли оплатила парковку на 24 месяца вперед, но ей не хотелось тратить свое время на составление соответствующего документа.

Студентка использовала ChatGPT, введя необходимые данные о себе и о происшествии, после чего нейросеть успешно сгенерировала письмо, позволившее Хоултон опротестовать штраф. По данным журналистов, Милли прибегает к помощи нейросетей не впервые – она уже применяла ChatGPT для мероприятия с пасхальными яйцами в местном беговом клубе. Тогда чат-бот помог студентке выбрать места для их размещения.

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Как считают многие эксперты, продвинутые нейросети смогут стать незаменимыми помощниками и ассистентами, которые позволят людям автоматизировать многие рутинные процедуры. Тем не менее, другие специалисты и даже знаменитости вроде американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска призывают «остановить гонку ИИ», предупреждая об опасности и непредсказуемости проектов на основе нейросетей. 

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#chatgpt #нейросети #великобритания #штраф
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