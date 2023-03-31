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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайская SMIC сосредоточится на производстве чипов по старым техпроцессам
Одна из главных причин - санкции
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Как сообщает DigiTimes, китайская компания SMIC вынуждена сосредоточиться на производстве полупроводниковой продукции по зрелым техпроцессам от 28 нм – одной из главных причин являются санкции со стороны США, но также сказывается и нехватка квалифицированных кадров. Такая продукция вполне востребована – как со стороны автомобильной и электромобильной индустрии, так и со стороны индустрии бытовой техники и Интернета вещей.

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«Утечка мозгов» с переманиванием конкурентами талантливых работников и санкции привели к тому, что SMIC была вынуждена заявить, что запуск массового производства чипов на новой фабрике стоимостью около 7.6 миллиардов долларов, вероятно, придется отложить на 3-6 месяцев. К тому же, кремниевые пластины с чипами SMIC продаются в разы дешевле, чем предлагаемые тайваньским полупроводниковым гигантом TSMC, а расходы на исследования и разработки компании уменьшаются уже три года подряд. По мнению экспертов, SMIC в основном держится за счет внутрикитайского рынка, что подтверждает и статистика: на него приходится почти 75% доходов.

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#полупроводники #санкции #smic #чипы
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