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[Zero] За пост начислено вознаграждение
OnePlus и Oppo опровергли слухи о планах по сворачиванию бизнеса в Европе
Хотя дела у этих брендов идут не слишком хорошо
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Как сообщает Android Police, представители OnePlus и Oppo опровергли слухи о якобы планирующемся закрытии бизнеса в Европе, хотя дела у них идут не очень хорошо, а продажи в свете патентного спора с Nokia заметно упали. Ранее некоторые СМИ писали о том, что компании собираются уйти с немецкого и британского рынков из-за того, что работают на них с минимальной прибылью или даже с убытками. Так, в Германии оба бренда не могут рекламировать свою продукцию – все из-за проигранного суда с Nokia.

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Тем не менее, несмотря на проблемы, Oppo и OnePlus заявили, что нацелены на все европейские рынки и продолжат предлагать на них свою передовую продукцию. В принципе, такую стратегию также можно понять – для китайских производителей смартфонов важен каждый хоть сколько-нибудь крупный рынок, особенно с учетом того, что с индийского их выдавливают местные власти и регуляторы, в том числе, с использованием не совсем честных методов. Кстати, на внутреннем китайском рынке все тоже не слишком гладко: новые вспышки коронавируса негативно сказываются как на производстве, так и на продажах, поэтому рынок мобильных устройств в 2022 году просел по сравнению с 2021 на рекордные за 10 лет 13%.

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#oneplus #oppo #европа
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