Он обошел все четыре топовых модели Honor вместе взятые

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Как сообщает аналитическое агентство Counterpoint Research, в 2022 года самыми продаваемыми в Китае смартфонами стали Apple iPhone – они заняли топ-3, причем на первом месте расположился Phone 13 с долей рынка 6,6 %. Также в десятку вошли четыре устройства Honor, два Vivo и одно Oppo – более подробная статистика представлена на прикрепленном к материалу скриншоте.

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Примечательно, что все смартфоны, за исключением «яблочных», входящие в десятку наиболее продаваемых, стоят менее 500 долларов. Еще одна важная тенденция – увеличение числа моделей, поддерживающих сети пятого поколения (5G). В 2021 году в топ-10 таких было только шесть, в 2022 же – уже девять. Кстати, продажи смартфонов год к году рекордно снизились – спад составил 13%, что во многом объясняется новыми вспышками коронавируса, который в Поднебесной по-прежнему является серьезнейшей проблемой. При этом геополитические и экономические потрясения, которыми сопровождался минувший год, коснулись Китая не так сильно, как России, США или стран Евросоюза. В 2023 же году эксперты ожидают роста продаж год к году, в том числе, из-за быстрого распространения в Китае сетей пятого поколения.