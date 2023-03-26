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Как сообщает популярный ресурс Engadget, во Франции был введен запрет на использование госслужащими на служебных устройствах таких приложений, как TikTok, Twitter, Netflix и Candy Crush. На личные мобильные девайсы запрет не распространяется, при этом, как полагает министр госслужбы Станислас Герини, использование указанных приложений сопряжено с рисками в области информационной безопасности и повышением возможности утечек данных. По мнению экспертов, представители французских властей опасаются, что руководство TikTok может собирать конфиденциальную информацию о госслужащих – владеющая сервисом компания ByteDance уже была замечена в слежке за журналистами, причем это признали даже в самой фирме, проведя внутреннее расследование.
Стоит отметить, что при всем вышесказанном, гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу, выступая в США, заявил, что «компания не является агентом Китая», а также рассказал о плане по переносу данных американских пользователей на сервера, расположенные на территории США. Доступ к ним будет иметь только американский персонал – таким образом TikTok пытается избежать запрета и блокировки приложения на территории страны.