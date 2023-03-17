Ранее компания, владеющая платформой, признала факт слежки и даже уволила из-за этого нескольких работников

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Как сообщает издание Financial Times, американские ФБР и Минюст расследуют деятельность компании ByteDance, которой принадлежит популярное приложение коротких видео TikTok, в связи с фактом слежки за проживающими в США журналистами. Ранее китайская корпорация, проведя внутреннее расследование, признала факт слежки и даже уволила по его итогам нескольких работников. Как удалось выяснить журналистам, Минюст и прокуратура уже запросили у ByteDance дополнительные данные.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Среди жертв слежки – например, журналистка Кристина Криддл, написавшая материал об уходе из лондонского отделения TikTok десятков сотрудников, а также о переработках в компании. Работники TikTok незаконно отслеживали ее местоположение и сверяли его с местоположением работавших в Великобритании коллег, чтобы выяснить, кто именно мог снабдить журналистку подобными данными. Проводилась слежка и за одним из репортеров BuzzFeed, а также за несколькими людьми, связанными с журналистами. ByteDance уволила нескольких сотрудников и публично осудила незаконную практику слежки, но некоторые эксперты предполагают, что фирма просто нашла «козлов отпущения», а приказание выяснить, кто поделился информацией с журналистами, используя любые средства, могло исходить от руководства.