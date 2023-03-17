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Как сообщает издание Financial Times, американские ФБР и Минюст расследуют деятельность компании ByteDance, которой принадлежит популярное приложение коротких видео TikTok, в связи с фактом слежки за проживающими в США журналистами. Ранее китайская корпорация, проведя внутреннее расследование, признала факт слежки и даже уволила по его итогам нескольких работников. Как удалось выяснить журналистам, Минюст и прокуратура уже запросили у ByteDance дополнительные данные.
Среди жертв слежки – например, журналистка Кристина Криддл, написавшая материал об уходе из лондонского отделения TikTok десятков сотрудников, а также о переработках в компании. Работники TikTok незаконно отслеживали ее местоположение и сверяли его с местоположением работавших в Великобритании коллег, чтобы выяснить, кто именно мог снабдить журналистку подобными данными. Проводилась слежка и за одним из репортеров BuzzFeed, а также за несколькими людьми, связанными с журналистами. ByteDance уволила нескольких сотрудников и публично осудила незаконную практику слежки, но некоторые эксперты предполагают, что фирма просто нашла «козлов отпущения», а приказание выяснить, кто поделился информацией с журналистами, используя любые средства, могло исходить от руководства.