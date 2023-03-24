Чтобы избежать блокировки в США

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Гендиректор TikTok Шоу Зи Чу, выступая перед американским Конгрессом, заявил, что корпорация согласна стереть данные пользователей из США с китайских серверов, предварительно перенеся их на сервера Oracle, находящиеся в Америке. Инициатива получила название «Project Texas». Как сообщают журналисты, такая миграция является частью глобального плана TikTok по предотвращению запрета и блокировки приложения на территории США, о возможности которых уже давно говорят американские политики и представители регулирующих органов.

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Задача Project Texas – изолировать данные клиентов из США, чтобы не допустить возможности несанкционированного доступа к ним из Китая. Как заявил Чу, доступ к такой информации будет только проверенный американский персонал, который будет отчитываться перед американскими же регуляторами. Тем не менее, от некоторых вопросов топ-менеджер постарался уклониться. Например, он не смог ответить, будет ли на 100% отделен «американский сегмент» TikTok от главной компании после реализации упомянутого проекта, и есть ли у китайских сотрудников сейчас доступ к информации об американских пользователях.