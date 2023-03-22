На современные манипуляторы она похожа мало

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Как сообщает New Atlas, на бостонском аукционе RRAuction ушла с молотка одна из первых на планете компьютерных мышей. На современные модели созданный в 60-х годах XX века манипулятор Engelbart похож мало. Тем не менее, неизвестный покупатель заплатил за лот 178 936 американских долларов. Особенность раритета заключается в том, что он функционировал в связке с пятикнопочным кодирующим устройством. Пластиковая же мышь обладает тремя черными кнопками и двумя расположенными снизу дисками, за счет которых курсор можно двигать в разных плоскостях.



Примечательно, что с помощью Engelbart можно набирать буквы и использовать часть знаков препинания – для этого и предназначена специальная панель с кодирующими кнопками. В настоящий момент Engelbart – самая дорогая мышь в истории человечества. Кстати, в 2020 году с аукциона был реализован еще один такой же манипулятор, но за кратно меньшую сумму –стоимость лота составила чуть меньше 34 500 долларов. Создатель устройства, Дуглас Энгельбарт – знаменитый ученый, лауреат многочисленных премий и автор множества других изобретений, умер в 2013 году в возрасте 88 лет.

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