реклама
Как пишет Reuters, китайская компания BYD, за последние несколько лет значительно увеличившая темпы выпуска электромобилей и гибридов, планирует приступить к их снижению из-за уменьшившегося спроса. По информации журналистов, производить меньше электрокаров будут как минимум на двух фабриках, принадлежащих компании – руководство BYD намерено сократить количество рабочих смен. Сокращено будет не только количество машин, выпускаемых на экспорт, но и число предназначенных преимущественно для реализации на внутреннем рынке моделей Song и Qin.
Примечательно, что BYD использует различные методы поддержания спроса, включая программы скидок, поддерживают приобретение электромобилей и китайские власти – по плану, к 2050 году страна должна выйти на углеродную нейтральность, а это невозможно без перехода значительной части населения с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Для достижения амбициозной цели зарядные станции для электромобилей также должны работать преимущественно на «зеленой» энергии, как и промышленные предприятия, которых в Китае огромное множество.