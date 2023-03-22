Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Китайская компания BYD сократит объемы выпуска электромобилей из-за снижения спроса
Несмотря на планы Поднебесной по снижению выбросов углекислого газа
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

реклама

Как пишет Reuters, китайская компания BYD, за последние несколько лет значительно увеличившая темпы выпуска электромобилей и гибридов, планирует приступить к их снижению из-за уменьшившегося спроса. По информации журналистов, производить меньше электрокаров будут как минимум на двух фабриках, принадлежащих компании – руководство BYD намерено сократить количество рабочих смен. Сокращено будет не только количество машин, выпускаемых на экспорт, но и число предназначенных преимущественно для реализации на внутреннем рынке моделей Song и Qin.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примечательно, что BYD использует различные методы поддержания спроса, включая программы скидок, поддерживают приобретение электромобилей и китайские власти – по плану, к 2050 году страна должна выйти на углеродную нейтральность, а это невозможно без перехода значительной части населения с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Для достижения амбициозной цели зарядные станции для электромобилей также должны работать преимущественно на «зеленой» энергии, как и промышленные предприятия, которых в Китае огромное множество.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #электромобили #электрокары #byd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США опасаются позиции Китая насчёт прекращения огня
Зеленский: Китай не подтвердил телефонный разговор с Украиной
В сети появились фото «китайского Lamborghini» – электросуперкара Aion Hyper SSR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как решение МУС вынудит Южную Африку войти в российскую сферу влияния
2
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
6
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
3
Авторы ремейка «Готики» по-прежнему надеются выпустить проект в следующем году
3
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
10
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
Искусственный интеллект GPT-4 попытался сбросить виртуальные оковы и стать человеком в реальном мире
8
Минобороны Турции показало огромный стелс-беспилотник ANKA-3 — конкурента российского С-70 "Охотник"
1
В сеть утёк скриншот GTA 6, демонстрирующий город в ночное время суток
7
Глава Индонезии призвал отказаться от западных платежных систем, ссылаясь на санкции против Москвы
2
История 100 миллионов лет трансформации Земли за 21 секунду
+
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
10
Македония отправила в Украину сразу 4 истребителя Су-25 – все самолёты оказались в нерабочем виде
7
Появление часов Huawei Watch 4 Pro на сайте Bluetooth SIG показало поддержку Bluetooth 5.2
+
США опубликовали кадры транспортировки ядерной боеголовки МБР с одной авиабазы на другую
4
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
6
Тайваньские разработчики чипов стараются не иметь дела с китайскими клиентами
3
ЧВК «Вагнер» ожидает контрнаступление ВСУ и просит помощь у Шойгу
5
Пригожин рассказал о первом дне ЧВК Вагнер в СВО и назвал сроки контрнаступления украинской армии
+
Новый пакет военной помощи от США включает в себя ракеты, используемые истребителями F-16
3

Популярные статьи

Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
44
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
13
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
21
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
50
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
23
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
10
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
3
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
17
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
4
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
06:59
Глюки от креатив остались в 7-ой винде.
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Александр Сечков
06:58
При таком ассортименте разного рода ЦАПов на али, кого то удивляет или интересует такая звуковая? Тысяч за 10-15 можно приобрести устройство, которое минимум будет не хуже этого бластера за 25. А скор...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Павел Санаров
06:51
Вообще-то твой аналопарашный мозг не знает наверное что эти истребители делаются для продажи а для того чтобы вас поиметь вполне хватает того что уже есть в боевых действиях! Почему вы тогда обсираете...
Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
Gringo
06:46
В кремле надеются, что запад разорится и перестанет помогать?)
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
Сергей Ермаков
06:34
Я сидел и на 3570 и потом на 3770, с картой 1060х, но лаги в играх жуткие были пока не сменил систему на райзен 3600 и 16 гиг оперативки, прям скачек сильный получился даже с видяхой тойже! А с 1660ти...
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
Михаил Авраменко
06:32
О чём можно разговаривать с американской шавкой зелебобиком? Разве что о полной и безоговорочной капитуляции Салорейха.
Зеленский: Китай не подтвердил телефонный разговор с Украиной
Сэмюэл-Л Джексон
06:25
Ага. Вот только авторы постоянно забывают, что сейчас норм монитор в 2к имеет минимум 100гц(например как у меня) и соответственно видяха должна будет выдавать стабильные 100фпс. Иииии что мы будем теп...
Компания ByteDance, владеющая TikTok, намерена добиться углеродной нейтральности к 2030 году
Анастасия Ворошилова
06:24
Это может быть проблема с браузером. Масштаб страницы поменяй, помочь должно
Пользователи сообщают о синем экране смерти (BSoD) после мартовского обновления Windows 10
Егор Мишин
06:24
Мой племяш сейчас там в Вагнер. Говорит "жопы укров летают как пух в сентябре")))
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
Shutle
06:24
Лживый Хуанг уже безумец, гнать его надо ссаными тряпками.
Дженсен Хуанг планирует управлять NVIDIA 30-40 лет в качестве человека и 30-40 – в качестве робота
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем