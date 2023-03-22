Несмотря на планы Поднебесной по снижению выбросов углекислого газа

реклама

Как пишет Reuters, китайская компания BYD, за последние несколько лет значительно увеличившая темпы выпуска электромобилей и гибридов, планирует приступить к их снижению из-за уменьшившегося спроса. По информации журналистов, производить меньше электрокаров будут как минимум на двух фабриках, принадлежащих компании – руководство BYD намерено сократить количество рабочих смен. Сокращено будет не только количество машин, выпускаемых на экспорт, но и число предназначенных преимущественно для реализации на внутреннем рынке моделей Song и Qin.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примечательно, что BYD использует различные методы поддержания спроса, включая программы скидок, поддерживают приобретение электромобилей и китайские власти – по плану, к 2050 году страна должна выйти на углеродную нейтральность, а это невозможно без перехода значительной части населения с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Для достижения амбициозной цели зарядные станции для электромобилей также должны работать преимущественно на «зеленой» энергии, как и промышленные предприятия, которых в Китае огромное множество.