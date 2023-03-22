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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ASUS ограничит возможности для разгона процессора Ryzen 9 7950X3D на своих материнских платах
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Экстремальный разгон всегда сопряжен с некоторым риском, и в этом на собственном опыте убедился известный профессиональный оверклокер Роман Хартунг, выступающий под никнеймом der8auer. Энтузиаст побывал в лабораториях ASUS, расположенных на Тайване, с целью протестировать несколько CPU. Когда Хартунг начал экспериментировать с процессором AMD Ryzen 9 7950X3D,  он поднял напряжение сначала до 1.35В, а потом до 1.5В, после чего используемый экземпляр CPU вышел из строя.

Проконсультировавшись с представителями AMD и ASUS, оверклокер получил однозначные ответы – Ryzen 9 7950X3D не предназначен для работы при таком напряжении VCore. Как сообщил Роман, теперь ASUS планирует заблокировать в своих материнских платах повышение напряжения более, чем до 1.35В при помощи обновления прошивки BIOS. Впрочем, без использования специфических методов охлаждения процессор вряд ли смог бы полноценно функционировать на 1.45-1.5В в любом случае.

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Помимо AMD Ryzen 9 7950X3D, Хартунг поработал и с 56-ядерным процессором Intel Xeon w9-3495X. С воздушной системой охлаждения энтузиаст разгонял его до 4.2 ГГц по всем ядрам, использование же специальной кастомной СЖО позволило добиться частоты в 4.7 ГГц, хотя в дальнейшем в Cinebench R23 Роман столкнулся с несколькими сбоями. Использование жидкого азота позволило преодолеть отметку в 5.2 ГГц и в 125 000 баллов в Cinebench R23. Мировой рекорд в настоящий момент составляет 132 484 баллов.

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#amd #asus #ryzen #разгон
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