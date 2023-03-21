На втором месте - южнокорейская корпорация Samsung

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Корпорации Apple удалось закрепить в сознании большинства потребителей тезис о том, что ее продукция является премиальной, что подтверждает объективная статистика. Как сообщают эксперты аналитической компании Counterpoint Research, «яблочным» удалось занять три четверти флагманского сегмента глобального рынка смартфонов – речь идет о ценовой категории «более 600 долларов США». При этом если бы не проблемы с поставками iPhone 14 Pro, показатели компании из Купертино могли бы быть еще выше.

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Главному конкуренту Apple в сегменте премиум-смартфонов, южнокорейской корпорации Samsung, не удалось нарастить свои продажи – более того, ее доля снизилась с 17% в 2021 до 16% в 2022 году. У китайских компаний, таких, как Xiaomi и Huawei, дела оказались еще хуже – продажи их флагманских смартфонов рухнули на 44% и 40%. Зато на 110-120% нарастили свои показатели Honor и Google. В целом же аналитики единогласны во мнении, что доминирование Apple в ближайшие годы продолжится – пользователи «яблочной» продукции редко переходят на Android, к тому же, компания из Купертино ведет весьма успешную маркетинговую политику.