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Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от инсайдера, российский маркетплейс Wildberries планирует вскоре представить широкий ассортимент цифровой и бытовой техники под собственными торговыми марками (СТМ). С учетом того, что, например, на рынке телевизоров собственные торговые марки ритейлеров уже заняли более 22%, такое решение выглядит логичным и обоснованным.
По предварительным данным, продукция Wildberries будет продаваться под брендами Razz и Ruzz – на первом этапе речь идет о холодильниках, стиральных машинах, пылесосах, миксерах, телевизорах и подобных устройствах, но в дальнейшем компания намерена начать предлагать также смартфоны, мобильные ПК, планшеты и носимую электронику. Ожидается более 100 различных наименований техники, большая часть которой будет производиться в Китае. Удивляться этому не стоит – большинство товаров ритейлеров, предлагающихся под собственными торговыми марками, также выпускаются в Поднебесной, и в дальнейшем лишь брендируются и снабжаются инструкциями на русском языке, и, иногда, русскоязычным интерфейсом.