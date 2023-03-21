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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Маркетплейс Wildberries вскоре представит цифровую и бытовую технику под собственными брендами
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителя компании
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Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от инсайдера, российский маркетплейс Wildberries планирует вскоре представить широкий ассортимент цифровой и бытовой техники под собственными торговыми марками (СТМ). С учетом того, что, например, на рынке телевизоров собственные торговые марки ритейлеров уже заняли более 22%, такое решение выглядит логичным и обоснованным.

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По предварительным данным, продукция Wildberries будет продаваться под брендами Razz и Ruzz – на первом этапе речь идет о холодильниках, стиральных машинах, пылесосах, миксерах, телевизорах и подобных устройствах, но в дальнейшем компания намерена начать предлагать также смартфоны, мобильные ПК, планшеты и носимую электронику. Ожидается более 100 различных наименований техники, большая часть которой будет производиться в Китае. Удивляться этому не стоит – большинство товаров ритейлеров, предлагающихся под собственными торговыми марками, также выпускаются в Поднебесной, и в дальнейшем лишь брендируются и снабжаются инструкциями на русском языке, и, иногда, русскоязычным интерфейсом.

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#wildberries #бытовая техника #цифровая техника #маркетплейс #собственные торговые марки
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