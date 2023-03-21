реклама
На тематических ресурсах и в социальных сетях появляются многочисленные жалобы по поводу того, что ежемесячное обновление Windows 11, выпущенное корпорацией Microsoft на прошлой неделе, замедляет работу твердотельных накопителей и приводит к уменьшению скорости запуска игр и загрузки локаций, а иногда даже к «микрофризам» при взаимодействии с интерфейсом системы. Судя по комментариям на форумах, проблему вызывает патч безопасности под названием KB5023706, вошедший в мартовский апдейт. Сама компания проблему пока не комментировала.
Так, на портале Reddit пользователь под никнеймом mesp21 пожаловался, что скорость его M.2 PCI-Express 4.0 SSD при тестировании в бенчмарках после установки обновления снизилась с более, чем 7000 МБ/с до 3000 МБ/с. После удаления апдейта проблема исчезла. Это далеко не первый случай, когда обновления операционной системы не улучшают, а ухудшают пользовательский опыт – именно поэтому значительная часть пользователей, особенно опытных, отключает автоматические апдейты и выступает за то, чтобы Microsoft выпускала их реже, но более тщательно тестировала.