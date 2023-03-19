Он поднимается в воздух при помощи четырех пропеллеров

реклама

В последние годы все больше компаний демонстрируют прототипы летающих электромобилей, как правило, с несколькими двигателями и несколькими же пропеллерами. При этом, как считают эксперты, большинство связанных с подобным транспортом проблем лежит не в технической, а в юридической плоскости – согласно действующему законодательству большинства стран управляющий подобным авто человек должен будет получать лицензию пилота, да и летать на небольшой высоте над автострадами без риска нарушить те или иные нормы получится мало где.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На этот раз свое творение показала китайская фирма Guangdong Huitian Aerospace Technology – предрелизная модель пока очень далека от совершенства. Она способна подниматься в воздух, но устойчивость и отсутствие возможности вертикального взлета делают ее менее привлекательной для потенциальных покупателей, чем, например, летающие электрокары Xpeng. Впрочем, у специалистов компании еще есть время довести машину до ума. Гораздо ближе к релизу находится другая модель под названием Luhanger X2. По плану, серийное производство этого двухместного летающего электрокара, способного держаться в воздухе до 35 минут и перемещаться со скоростью до 130 км/ч должно начаться только в следующем году – он совершил уже более 3000 успешных испытательных полетов.