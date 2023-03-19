реклама
В последние годы все больше компаний демонстрируют прототипы летающих электромобилей, как правило, с несколькими двигателями и несколькими же пропеллерами. При этом, как считают эксперты, большинство связанных с подобным транспортом проблем лежит не в технической, а в юридической плоскости – согласно действующему законодательству большинства стран управляющий подобным авто человек должен будет получать лицензию пилота, да и летать на небольшой высоте над автострадами без риска нарушить те или иные нормы получится мало где.
На этот раз свое творение показала китайская фирма Guangdong Huitian Aerospace Technology – предрелизная модель пока очень далека от совершенства. Она способна подниматься в воздух, но устойчивость и отсутствие возможности вертикального взлета делают ее менее привлекательной для потенциальных покупателей, чем, например, летающие электрокары Xpeng. Впрочем, у специалистов компании еще есть время довести машину до ума. Гораздо ближе к релизу находится другая модель под названием Luhanger X2. По плану, серийное производство этого двухместного летающего электрокара, способного держаться в воздухе до 35 минут и перемещаться со скоростью до 130 км/ч должно начаться только в следующем году – он совершил уже более 3000 успешных испытательных полетов.