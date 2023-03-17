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Как сообщает International Data Corporation (IDC), продажи мониторов в последнем квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 снизились на 18.3% и установили 14-летний антирекорд. Всего за октябрь, ноябрь и декабрь в мире было реализовано около 30.5 миллионов мониторов, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008 года.
Уменьшение продаж было ожидаемым – мониторы, как правило, приобретаются на длительный срок. Их обновляют реже, чем, например, такие комплектующие ПК, как процессор или видеокарту, особенно в кризисные периоды. В том же, что 2022 год был кризисным – сомневаться не приходится. Политическая и экономическая ситуация в мире давно не была такой напряженной, как в последние несколько лет. Помимо всего прочего, эксперты напоминают о том, что многие пользователи обновили свои мониторы в период локдаунов, вызванных пандемией коронавируса, а потому не будут задумываться о покупке новых в ближайшие годы. Большинство прогнозов, сформулированных по совокупности факторов, предусматривают, что восстановление спроса на дисплеи произойдет не раньше 2024 года.