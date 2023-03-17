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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Продажи мониторов в прошлом квартале установили 14-летний антирекорд
Дисплеи покупаются на долгое время и люди обновляют их не так часто, тем более, в кризисные периоды
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Как сообщает International Data Corporation (IDC), продажи мониторов в последнем квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 снизились на 18.3% и установили 14-летний антирекорд. Всего за октябрь, ноябрь и декабрь в мире было реализовано около 30.5 миллионов мониторов, что является самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

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Уменьшение продаж было ожидаемым – мониторы, как правило, приобретаются на длительный срок. Их обновляют реже, чем, например, такие комплектующие ПК, как процессор или видеокарту, особенно в кризисные периоды. В том же, что 2022 год был кризисным – сомневаться не приходится. Политическая и экономическая ситуация в мире давно не была такой напряженной, как в последние несколько лет. Помимо всего прочего, эксперты напоминают о том, что многие пользователи обновили свои мониторы в период локдаунов, вызванных пандемией коронавируса, а потому не будут задумываться о покупке новых в ближайшие годы. Большинство прогнозов, сформулированных по совокупности факторов, предусматривают, что восстановление спроса на дисплеи произойдет не раньше 2024 года.

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#монитор #дисплеи
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Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
20:28
Так они тут 18 тб жёсткий где-то по 18 тысяч покупают и потом сравнивают с заводскими ценами ssd. Хороший жёсткий тоже приближается по цене за 1 тб к стоимости ssd нижнего порога за 1 тб!
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
boris558
20:26
И заперет самого Путина внутри ракеты.
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Дмитрий Малинин
20:23
Кстати это вопрос цены я тебе запросто серверный ssd больше 100 тб найду-а в этом году и 300 тб выйдет!
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
Замир Закиев
20:23
Мля соловьев со своей шайкой и скобеева сома сойдут ....)))) шахнозаров совсем сник а Кедми наверное больше не появится на шабаше)))))
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Константин Крестов
20:22
Опять смена процессорного разъёма, серьёзно ? "Нужно больше разъёмов" (с) Спасибо, не надо. Уж лучше АМ5, судя по всему, на этой платформе ожидается такой же большой парк CPU/APU, как и на AM4.
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Chato-b0t
20:20
Гиркендюшка, да у тебя же поносно бомбит, бедолага. Как мне вас искренне жаль, утырков дегенеративно-йододефицитных, . Вы же прям по Климову палитесь на ровном месте.
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Дмитрий Малинин
20:18
Опять б\у hdd купленный на Авито сравнивают с магазинной ценой нового ssd
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
Замир Закиев
20:17
Там давно все развальцовано ))))
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
sinerico
20:16
любиш унижатся перед мусорами? попец им подставляешь когда тебя на улице шмонают?
В МИД РФ прокомментировали выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина
Дмитрий Малинин
20:16
https://3dnews.ru/1083456/apex-storage-predstavila-x21-kartu-rasshireniya-pcie-dlya-21-nakopitelya-pcie-40-m2-nvme
ЕС планирует предоставить Украине еще 1 000 000 снарядов, в том числе боеприпасы калибром 155 мм
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