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Как сообщил изданию РИА Новости и другим российским СМИ адвокат Алексей Лапузин, его подзащитного, депутата Самарской думы от КПРФ Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Парламентарий устроил возмутивший его коллег перформанс, прослушав послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах, записав это на видео и выложив в интернет. Значительную часть послания российский лидер посвятил «специальной военной операции», обстановке в международных отношениях, а также состоянию экономики страны.
По данным журналистов, другие депутаты обратились к правоохранителям, а те, составив административный протокол, передали его в Новокуйбышевский городской суд, где и состоялось рассмотрение дела. Адвокат Лапузин, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что решение будет обжаловано стороной защиты депутата в вышестоящей инстанции в соответствии с российским законодательством. Абдалкин также вину не признал, уточнив, что принимал участие в сборах гуманитарной помощи для военнослужащих и высказывался, а также голосовал в пользу законопреоктов, целью которых является их социальная поддержка. По словам депутата, он хотел выразить собственное недовольство и недовольство его избирателей внутренней политикой, а также ситуацией в российской экономике.