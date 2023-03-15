Операция прошла при содействии американского ФБР

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Как сообщает Reuters, Европол при содействии американского ФБР ликвидировал миксер криптовалют под названием ChipMixer. По данным европейских правоохранителей, в ходе операции было изъято криптовалюты более чем на 40 миллионов евро. Созданная в 2017 году площадка подозревается в содействии отмыванию денег – по версии следователей, через нее прошло не менее 2.7 миллиардов евро, связанных с северокорейскими хакерами и различного рода киберпреступниками, например, создателями программ-вымогателей, а также торговцами запрещенными веществами.

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Известно, что правоохранителям удалось конфисковать 4 сервера, содержащих в сумме около 7 терабайт данных, касающихся, в том числе, и пользователей миксера. Вероятно, эта информация будет тщательно проанализирована с целью дальнейшего распутывания преступных цепочек, что же касается киберпреступников – они найдут и другие площадки для смешивания криптовалют и скрытия их цифровых следов. Кстати, это была не первая операция Европола, касающаяся отмывания денег и миксеров криптовалют – в 2019 году правоохранителями был закрыт проект Bestmixer.