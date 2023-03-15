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Некоторые геймеры готовы платить десятки и сотни тысяч долларов за редкие предметы или даже скины в различных сетевых играх – у многих интернет-пользователей подобная расточительность вызывает возмущение, но, с другой стороны, каждый человек сам вправе решать, как ему тратить собственные деньги. На этот раз отличился игрок из Китая – он приобрел скин для автомата АК-47 в игре CS: Go за 1.1 миллиона юаней – это примерно 159 тысяч американских долларов. Особенность конкретно этого купленного явно небедным игроком скина Wild Lotus в наличии на нем четырех дорогих стикеров, увеличивающих его стоимость.
Некоторые предприимчивые геймеры создают на покупке и продаже аккаунтов, внутриигровых валют и вещей, а также скинов и связанных с играми услуг собственный бизнес, другие же пытаются нажиться на других игроках при помощи различных методов мошенничества. Но вещи стоимостью в десятки и сотни тысяч долларов – это все-таки большая редкость в мире гейминга. Тем не менее, как и в случае, например, с предметами коллекционирования в реальном мире или с NFT-токенами, нередко находятся желающие их приобрести.