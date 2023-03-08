Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Volkswagen планирует к 2030 году продавать в Европе 80% электрокаров и не более 20% машин с ДВС
В прошлом году доля электромобилей в продажах бренда в ЕС не превышала 10%
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Как сообщает Electrek, концерн Volkswagen планирует к 2030 году довести долю продаваемых в Европе электромобилей до 80% от общего числа реализуемых машин бренда. Таким образом, машин с ДВС должно продаваться не более 20%. Еще пару лет назад компания нацеливалась на 70%, обновленная же отметка выглядит практически недостижимой, особенно с учетом того, что в 2022 году доля электрокаров среди проданных Volkswagen в Европе авто не превышала 10%. При этом в США и Китае фирма планирует к 2030 году продавать «всего лишь» 50% электромобилей – вторую половину будут составлять машины с двигателями внутреннего сгорания.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Одной из ключевых задач для Volkswagen на европейском рынке сейчас является наращивание темпов экспансии и акцентирование маркетинговых усилий на демонстрации преимуществ электрокаров над автомобилями с ДВС, причем в первую очередь не относительно абстрактных, вроде их экологичности, а выгодных для конечного потребителя. Такими преимуществами могут быть отсутствие необходимости переключения передач, выдающаяся динамика электродвигателей, минимальный уровень шума и отсутствие запаха бензина, а также меньшая стоимость владения электрокаром.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобили #европа #volkswagen #электрокары
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi намерена запустить массовое производство электрокаров до середины 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
27
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
11
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
6
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
38
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
ИноСМИ: вагнеровцы "забрали" восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34
+
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
16
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
12
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
121
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
18:59
бабахмут
Генсек НАТО допустил скорое падение Бахмута и добавил, что не стоит недооценивать Россию
Za9c
18:59
Ожидаем лагучий багодром с хреновой оптимизацией и устаревшей графикой. После релиза ждать ещё пол года минимум, пока хоть как-то поправят основные косяки
Bethesda официально огласила дату выхода Starfield — 6 сентября на PC и Xbox Series
Super turbo overclocker я
18:58
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
Kasyan
18:56
Ворворт, ни у всех есть мощные блоки питания.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Kasyan
18:55
Вывод: Ворворт сделал для себя вывод что маркетологи врут, хоть и гениальные но врут! Вот это даааа.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
RedStone
18:51
Плутоном ещё с 2020 года кормят, а отличия от тпм минимальные: то же хранилище ключей, те же индентификаторы процессов, та же энергонезависимая память и шифрование тоже имеется. И точно так же о плуто...
Две уязвимости безопасности в TPM 2.0 подвергают риску криптографические ключи
Kasyan
18:51
>Ракета-носитель H3 разрабатывалась на протяжении 10 лет и должна была заменить ракету H-IIA. И вбухали они по-моему 10 лярдов долларов, срочно туда отправить Навального, что разоблачил распильщиков.
Новая японская ракета H3 самоуничтожилась во время испытательного полета
хахахер
18:51
весь марс истоптали
Марсоход Curiosity зафиксировал первые в истории «солнечные лучи» и перьевые облака на Марсе
Дима Куликов
18:46
Пока Intel и NVIDIA используются богатыми и успешными людьми, бедные могут рассчитывать разве что на устаревшее б/у железо от этих производителей. Охренные аргумент. Знаете, что ещё делают богатые пок...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Александр Борисов
18:45
Статейка то, похоже вражеская. Коли называет наших добровольцев наёмниками. Вопрос автору: Чей Крым?
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем