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Как сообщает Electrek, концерн Volkswagen планирует к 2030 году довести долю продаваемых в Европе электромобилей до 80% от общего числа реализуемых машин бренда. Таким образом, машин с ДВС должно продаваться не более 20%. Еще пару лет назад компания нацеливалась на 70%, обновленная же отметка выглядит практически недостижимой, особенно с учетом того, что в 2022 году доля электрокаров среди проданных Volkswagen в Европе авто не превышала 10%. При этом в США и Китае фирма планирует к 2030 году продавать «всего лишь» 50% электромобилей – вторую половину будут составлять машины с двигателями внутреннего сгорания.
Одной из ключевых задач для Volkswagen на европейском рынке сейчас является наращивание темпов экспансии и акцентирование маркетинговых усилий на демонстрации преимуществ электрокаров над автомобилями с ДВС, причем в первую очередь не относительно абстрактных, вроде их экологичности, а выгодных для конечного потребителя. Такими преимуществами могут быть отсутствие необходимости переключения передач, выдающаяся динамика электродвигателей, минимальный уровень шума и отсутствие запаха бензина, а также меньшая стоимость владения электрокаром.