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Как сообщают российские СМИ, для обхода санкционных ограничений отечественные ритейлеры начали продавать смартфоны Apple iPhone, активированные за границей. В этом случае гарантия от производителя начинает действовать с момента активации, сами же продавцы предоставляют гарантию сроком один год. Теперь партнеры российских торговых сетей из таких стран, как Турция и ОАЭ могут не опасаться ухудшения отношений или отказа от сотрудничества со стороны Apple, поскольку компания из Купертино отслеживает, в какой именно стране производится активация iPhone.
Как удалось выяснить журналистам, одним из первых начал продавать активированные смартфоны ритейлер DNS. Некоторые потребители писали об этом еще в конце прошлого года, а кто-то отказывался от покупки, предполагая, что магазин предлагает бывший в использовании товар под видом нового. При этом официально большинство ритейлеров информацию о продаже распакованных и активированных iPhone не подтверждают – зато подтверждают в частном порядке их сотрудники. По их словам, только так российские торговые сети могут получать на продажу крупные партии «яблочных» смартфонов – зарубежные партнеры боятся вторичных санкций и разрыва контрактов с Apple.