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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Пятнадцатилетний американский спутник IBEX помогла оживить обычная перезагрузка
В прошлый раз после перезагрузки он, напротив, перестал отвечать
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Специалисты технической поддержки часто просят клиентов перезагрузить компьютер, и такая просьба нередко вызывает раздражение. Но, как показала практика, подобная операция порой может оживить не только сбоящий ПК, но и космический спутник. Как сообщает NASA, космический аппарат IBEX, находящийся на орбите с 2008 года, вернулся в строй именно после перезагрузки, хотя в прошлый раз, напротив, после нее же перестал отвечать. Впрочем, стоит отметить, что случившаяся 18 февраля перезагрузка была самопроизвольной и незапланированной.

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Спутник должен был еще раз автоматически перезагрузиться 4 марта, но специалисты NASA использовали сброс пусковых кодов и осуществили перезагрузку 2 марта, после чего аппарат вновь стал отвечать на команды и продолжил работу. Задача IBEX – составление карты границы Солнечной системы и изучение взаимодействия солнечного ветра с межзвездным пространством. Для этого он оснащен двумя специальными камерами, одна из которых способна улавливать частицы высоких энергий. Весьма ценны собранные устройством данные и для изучения гелиосферы и солнечных циклов.

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#спутник #космонавтика #ibex #перезагрузка
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