Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь

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Как сообщил глава хорошо известной российским потребителям китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, фирма планирует начать массовый выпуск собственных электромобилей в первом или втором квартале 2024 года. Выступая перед парламентариями, топ-менеджер заявил, что в 2022 году Xiaomi вложила в направление по производству электрокаров более 3 миллиардов юаней, то есть почти 450 миллионов американских долларов.

О планах компании развивать собственное электромобильное направление впервые стало известно в 2021 году – тогда же соответствующий проект был профинансирован на 10 миллиардов юаней (1.5 миллиарда долларов). Дополнительно было объявлено, что в течение ближайших 10 лет фирма может инвестировать в производство электрокаров до 10 миллиардов долларов. В Пекине уже построено предприятие, на котором будут выпускаться электромобили Xiaomi – в настоящий момент вопросами подготвки к запуску производства занимаются около 2300 сотрудников.

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По мнению экспертов, Xiaomi ожидает серьезная конкуренция – на китайском рынке электрокаров уже присутствуют сильные игроки, такие, как BYD, Xpeng и американская Tesla, при этом производители традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания тоже постепенно добавляют в свой ассортимент и электромобили. При этом основной бизнес Xiaomi по выпуску мобильных устройств в прошедшем году столкнулся с некоторым спадом, связанным со снижением спроса – впрочем, в аналогичной ситуации оказались и почти все другие компании, выпускающие смартфоны. Негативное влияние на продажи оказали такие факторы как напряженная геополитическая обстановка, высокая инфляция, тревожный новостной фон и последствия пандемии коронавируса – многие потребители в разгар локдаунов уже приобрели новые гаджеты.