В связи с введенными против нее санкциями

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По данным The Wall Street Journal, воглавляемые китайским предпринимателем Лэй Цзюнем компании Xiaomi и Kingsoft инвестировали внушительную сумму денег в недавно созданный фонд, предназначенный для помощи пострадавшей от санкций китайской полупроводниковой отрасли. Согласно сведениям журналистов, всего собрано 1.45 миллиарда долларов, и Xiaomi внесла примерно треть суммы, то есть почти 500 миллионов долларов. Еще 500 миллионов юаней (72-73 миллиона долларов) предоставила Kingsoft. Также в списке инвесторов есть организации, связанные с властями Тяньцзиня и Пекина.

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Инвестировать фонд будет в технологические компании и проекты, специализирующиеся на полупроводниках, ИИ и нейросетях, дисплеях, автоэлектронике и не только. Кстати, Xiaomi вкладывает средства в базирующиеся в Поднебесной стартапы и самостоятельно – этим занимается отделение Xiaomi Ventures. С учетом значительного санкционного давления на китайские компании, подобные инициативы могут быть весьма полезны как для конкретных производителей, так и для полупроводниковой отрасли страны в целом.