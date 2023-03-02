А Xiaomi уже показала 300-ваттную

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Стандарт USB Type-C 2.1 предусматривает максимальную мощность зарядки смартфонов и иных устройств, например, ноутбуков, равную 240 Вт. При этом китайская компания Xiaomi уже представила в рамках тизерного видео 300-ваттную зарядку, хотя какой именно для нее используется интерфейс и кабель, пока доподлинно неизвестно. Как сообщает GSM Arena, сверхскоростную зарядку готовится выпустить и Infinix – ее мощность составит 260 Вт.

По данным инсайдеров, официальный анонс может состояться 9 марта, при этом с каким смартфонов дебютирует новая зарядка – не сообщается, но судя по фотографии, это может быть обновленная модель Zero Ultra – оригинальная оснащалась 180-ваттным ЗУ. По предварительной информации, зарядка будет четырехканальной, при этом в процессе пополнения запаса энергии будет отслеживаться множество параметров – при превышении безопасного порога по одному из них мощность будет на время снижаться.

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Большинство экспертов по мобильным устройствам полагают, что «гонка за Ваттами» уже носит скорее маркетинговый, чем практический характер – максимальная заявленная производителями мощность, как правило, достигается лишь на короткое время, порядка нескольких секунд, или не достигается вовсе. При этом многие специалисты выражают опасения по поводу возможности ускоренной деградации литийсодержащих аккумуляторных батарей смартфонов из-за использования сверхскоростных зарядок, а также высказывают мнение, что подобного рода деградация может быть частью плана «запланированного устаревания» устройств.