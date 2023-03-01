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Китайская компания Xiaomi презентовала новую технологию зарядки мощностью 300 Вт – если верить производителю, она позволяет зарядить смартфон с 0% до 100% менее, чем за 5 минут. Для демонстрации работы технологии использовался нестандартный вариант Redmi Note 12 Discovery с батареей на 4100 мА*ч. Аккумулятор зарядился с 0% до 50% за 131 секунду, а для достижения полного запаса энергии понадобилось 299 секунд.
Как отмечают эксперты ресурса GSMArena и сторонние специалисты, говоря о мощности зарядки в 300 Вт, Xiaomi несколько лукавит – в описанном выше эксперименте даже показатель в 290 Вт достигался лишь на несколько секунд. Вероятно, 300 Вт – это теоретический максимум, недостижимый или почти недостижимый на практике. При этом конфигурация зарядки для съемки видео «от 0% до 100% за 5 минут», вероятно, настраивалась вручную, и на практике скорость будет несколько ниже. Как показывает практика, регулярное использование сверхскоростной зарядки приводит к ускоренной деградации емкости литийсодержащих аккумуляторных батарей. Возможно, Xiaomi удастся решить эту проблему, но в настоящий момент информации мало – неизвестно даже, в каких смартфонах технология будет применяться на практике, и какой для нее потребуется кабель и разъем – стандарт USB Type-C предусматривает максимум 240 Вт.