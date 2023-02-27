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Volkswagen может запретить или ограничить параллельный импорт своих автомобилей из Китая в Россию
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Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, базирующееся в Китае подразделение концерна Volkswagen AG планирует принять специальные меры по запрету поставок своих автомобилей в Россию посредством механизмов параллельного импорта. По информации журналистов, компания уже начала формировать «черные списки» оптовиков, поставляющих машины в РФ вопреки санкциям и запрету производителя. В дальнейшем компания может приостановить сотрудничество с ними или прекратить его полностью.

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Как отмечают эксперты, в Китае у Volkswagen не так много рычагов влияния, но тактика ограничения работы с дилерами, помогающими обходить санкции, может быть эффективной. Примеру немецкого бренда могут последовать и другие автопроизводители – если это случится, то российским автолюбителям придется искать обходные пути для покупки машин европейских, американских и японских брендов, которые и без того приходится приобретать по завышенным ценам. Конечно, в настоящий момент активную экспансию ведут китайские компании, тем не менее, к продукции Chery, Geely и других брендов из Поднебесной большинство российских водителей относится с известной долей недоверия.

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#россия #санкции #автомобили #volkswagen #параллельный импорт
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