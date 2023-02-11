Модель полностью функциональна и может работать по прямому назначению

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Команда энтузиастов с YouTube-канала My N Mi продемонстрировала самый маленький в мире 3D-принтер: его габариты составляют всего 18 × 31 × 41 мм, а вес – 17 г. Примечательно, что модель полностью функциональна и может использоваться по прямому назначению: она задействует метод стереолитографической (SLA) печати, при которой фотополимер затвердевает под действием света с определенной длиной волны.

Подключить это чудо техники к ПК или ноутбуку можно при помощи расположенного на задней панели порта MicroUSB. Максимальные размеры объекта, который можно напечатать на таком принтере – 11 × 11 × 17 мм, при этом разрешение слоя составляет от 0,005 до 0,3 мм, а точность — 0,135 мм.

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Чтобы продемонстрировать чудеса миниатюризации в действии, авторы изделия напечатали на нем фигурку робота. После детального изучения объекта выяснилось, что напечатан он достаточно качественно – высокая детализация, свойственная технологии SLA, никуда не делась, а потому при достаточном освещении, и, желательно, увеличении, можно разглядеть на теле робота мелкие элементы вроде выступов и механизмов. Планируют ли участники проекта печатать на своем миниатюрном принтере новые объекты или переключатся на другие задачи – не сообщается.