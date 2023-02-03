Изъяты 13 ASIC-майнеров, возбуждено уголовное дело

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Как сообщает издание «Коммерсант», правоохранительные органы обнаружили на чердаке Иркутской областной психиатрической больницы №2 незаконную майнинг-ферму, состояющую из 13 единиц оборудования. Судя по фотографиям, речь идет об ASIC для добычи биткоинов. Оборудование было установлено с нарушением противопожарных норм и незаконно подключено к электрической сети учреждения.

По данным журналистов, нелегальная майнинг-ферма функционировала как минимум на протяжении нескольких месяцев. Руководство больницы отрицает свою причастность к ее установке, но уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием) уже возбуждено, также ответственных лиц ждет штраф за несоблюдение правил противопожарной безопасности.

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Это далеко не первый в России случай незаконного подключения криптоферм к электрической сети в различных учреждениях, в том числе государственных – «бесплатная» электроэнергия привлекает злоумышленников. Так, в мае 2022 года майнинг-ферму обнаружили в знаменитом московском СИЗО «Бутырка». Случаев же, когда криптодобычей незаконно занимаются сотрудники различных коммерческих фирм, воруя у своей компании электричество, описано в СМИ огромное количество.