В этом признались сами представители компании

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Как сообщает онлайн-издание PCWorld, компания AMD намеренно сдерживает поставки на рынок CPU и GPU для «оптимизации складских запасов», а также для удержания цен на свою продукцию на достаточно высоком уровне. По словам журналистов, об этом на отчетной конференции заявляла глава компании Лиза Су, говоря о балансе спроса и предложения. Планируют «красные» искусственно ограничивать поставки и в первом квартале 2023 года, хотя и не так сильно, как раньше. Впрочем, злоупотребляет подобной практикой не только AMD –в ноябре прошлого года упоминал о недопоставках чипов и финдиректор NVIDIA Колетт Кресс. Другой пример – намеренное уменьшение выпуска флеш-памяти NAND крупными производителями.

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Искусственное сокращение объемов выпуска или отгрузки продукции – это довольно распространенная практика: производителям часто выгоднее продать небольшую партию по высокой цене, чем крупную – по низкой. Понятно, что потребители этим недовольны, но если говорить о рынке игровых видеокарт, то у AMD и NVIDIA просто-напросто нет конкуренции – продукты Intel пока еще слишком «сырые» как технически, так и программно, и не могут считаться полноценными решениями для комфортного и беспроблемного гейминга.