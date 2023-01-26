Компания из Купертино намерена расширить свою экосистему

реклама

Как пишет Financial Times, компания Apple в перспективе планирует «освободить» операционную систему iOS от всех сервисов Google, включая карты, геолокацию, рекламу и даже поиск – именно создание альтернативы самому известному в мире поисковому движку будет для «яблочных» самой трудной из этих задач, особенно учитывая не самый удачный опыт создания альтернативы Google Maps – в 2012 году компания из Купертино выпустила сервис «Карты», но приложение вышло не слишком удачным. Хотя с тех пор ситуация стала заметно лучше.

Apple давно, с 2013 года работает над проектом, известным как «Apple Search». В настоящий момент наработки из него используются в Siri и в Spotlight на Mac. По мнению экспертов, корпорация может оперативно увеличить свою долю на рынке поисковых систем, если уберет предустановленный поиск Google на своих устройствах, включая iPhone. Тем не менее, это дорого обойдется «яблочным» – Google платит компании за то, чтобы быть поисковой системой по-умолчанию от 8 до 12 миллиардов долларов в год. Также подобным изменением могут быть недовольны многие пользователи. Впрочем, переход на собственный поисковый движок хорошо сочетается с политикой Apple по повышению уровня конфиденциальности.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Отказ компании из Купертино от сотрудничества с Google в сфере онлайн-рекламы может оказаться для последней наибольшей угрозой – Alphabet получает в рекламной отрасли более 80% своих доходов. Учитывая, что у продукции Apple порядка 1.2 миллиардов пользователей по всему миру, это огромный рынок, прибыль с которого компания намеревается в ближайшем будущем получать самостоятельно, не делясь с главным конкурентом в мире операционных систем для мобильных устройств.