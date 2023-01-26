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Как пишет Financial Times, компания Apple в перспективе планирует «освободить» операционную систему iOS от всех сервисов Google, включая карты, геолокацию, рекламу и даже поиск – именно создание альтернативы самому известному в мире поисковому движку будет для «яблочных» самой трудной из этих задач, особенно учитывая не самый удачный опыт создания альтернативы Google Maps – в 2012 году компания из Купертино выпустила сервис «Карты», но приложение вышло не слишком удачным. Хотя с тех пор ситуация стала заметно лучше.
Apple давно, с 2013 года работает над проектом, известным как «Apple Search». В настоящий момент наработки из него используются в Siri и в Spotlight на Mac. По мнению экспертов, корпорация может оперативно увеличить свою долю на рынке поисковых систем, если уберет предустановленный поиск Google на своих устройствах, включая iPhone. Тем не менее, это дорого обойдется «яблочным» – Google платит компании за то, чтобы быть поисковой системой по-умолчанию от 8 до 12 миллиардов долларов в год. Также подобным изменением могут быть недовольны многие пользователи. Впрочем, переход на собственный поисковый движок хорошо сочетается с политикой Apple по повышению уровня конфиденциальности.
Отказ компании из Купертино от сотрудничества с Google в сфере онлайн-рекламы может оказаться для последней наибольшей угрозой – Alphabet получает в рекламной отрасли более 80% своих доходов. Учитывая, что у продукции Apple порядка 1.2 миллиардов пользователей по всему миру, это огромный рынок, прибыль с которого компания намеревается в ближайшем будущем получать самостоятельно, не делясь с главным конкурентом в мире операционных систем для мобильных устройств.