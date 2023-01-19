Одна из главных причин - уход западных сервисов

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Как пишет издание «Коммерсант», за прошедший год в Рунете значительно вырос уровень пиратства. Участники рынка связывают это с уходом западных сервисов, тем не менее, страдают от нарушений авторского права и отечественные площадки. Так, «Яндекс» заблокировал за вторую половину 2022 года не менее 14.5 миллионов пиратских ссылок. Когда-то для достижения подобной цифры требовалось несколько лет. Популярны у пиратов шоу Comedy Club (ТНТ), «Следствие вели» (НТВ) и итальянский футбольный чемпионат («Матч ТВ»).

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Увеличилось и число судебных исков, касающихся нелегального контента – так, за 2022 год «Газпром-медиа холдинг» инициировал 854 процесса. По мнению одного из топ-менеджеров видеосервиса Wink Антона Володькина, российская аудитория стала чаще посещать пиратские ресурсы, потому что часть зарубежных фильмов и сериалов теперь можно посмотреть только там – официально они в стране не предлагаются. При этом, как подчеркивают многие эксперты, даже если зрители приходят на пиратские сайты за иностранным контентом, там же они могут посмотреть и российский. Хотя, рост количества заблокированных ссылок еще не означает, что пиратов становится кратно больше. Просто некоторые веб-мастера используют сразу большое количество URL-адресов в надежде, что часть из них продержится дольше и в течение какого-то времени избежит блокировки.