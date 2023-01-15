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Как сообщают тематические ресурсы, приложение для iOS под названием Retro Pod, имитирующее интерфейс iPod Classic, исчезло из App Store – произошло это после резкого роста популярности ПО и увеличения числа его скачиваний до 500 тысяч. Многие эксперты и пользователи полагают, что приложение удалила компания Apple, а причиной послужило копирование дизайна и нарушение авторских прав. Впрочем, в таком случае возникает другой вопрос – почему Retro Pod вообще допустили к публикации? Возможно, это случилось по недосмотру модератора, не знакомого с особенностями и дизайном iPod Classic.
Популярность приложение обрело после выхода серии видеороликов про него в TikTok – их посмотрели более 5 миллионов человек. Вероятно, после резкого скачка статистики скачиваний на Retro Pod обратили внимание представители Apple – подобное уже случалось ранее. Так, в 2019 году компания убрала из своего фирменного магазина приложение Rewound, частично копировавшее дизайн iPod. В настоящий момент ни «яблочные», ни разработчик приложения Retro Pod пока не комментировали ситуацию, но, поскольку некоторые издания направили «яблочным» запросы, ситуация должна получить развитие в ближайшем будущем.